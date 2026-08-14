رونالدو يغير إطلالته بعد الزواج من جورجينا

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جماهيره بإطلالة جديدة بعد زواجه من عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حيث ظهر بشعر مصبوغ باللون الأحمر المائل إلى البرتقالي.

وحسب روسيا اليوم نشر رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، صوراً بإطلالته الجديدة عبر حسابه على «إنستغرام»، بعد أيام قليلة من زفافه على جورجينا.

وكان خبر زواج الثنائي تصدر العناوين في 11 أغسطس، بعدما أقاما احتفالاً خاصاً في جزيرة ماديرا البرتغالية، حيث حجزا فندقاً فاخراً لاستقبال المدعوين.

ويواصل رونالدو مسيرته مع النصر السعودي، كما شارك مع منتخب البرتغال في خمس مباريات خلال كأس العالم 2026، سجل خلالها ثلاثة أهداف.