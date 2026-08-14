خارطة طريق (كاف) تعيد صياغة الكرة الأفريقية

شهدت كرة القدم الأفريقية نقلة نوعية وتاريخية مع إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن خريطة الطريق الجديدة لإعادة هيكلة مسابقاته القارية، وتأتي هذه الخطوة بقيادة رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي لتحدث ثورة غير مسبوقة في منظومة الدعم المالي الموجه لأندية الصفوة في القارة السمراء، عبر ضخ استثمارات ضخمة تهدف إلى تطوير كرة القدم الأفريقية وتعزيز قيمتها التسويقية والتنافسية على الصعيد العالمي.

وتتصدر الجوائز المالية الكبيرة المشهد الجديد للمسابقات القارية، حيث أقر الاتحاد خريطة طريق ميزانية الأندية التي تقفز بالجوائز الإجمالية من 19 مليون دولار في الأعوام السابقة إلى أكثر من 48 مليون دولار سنوياً، وبموجب هذا التعديل الهيكلي سينال بطل دوري أبطال أفريقيا جائزة مالية قياسية تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي وبزيادة تبلغ 50%، فيما سيحصل الوصيف على مليوني دولار، وشملت الطفرة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي تضاعفت جائزة بطلها بنسبة 100% لتصل إلى 4 ملايين دولار، فضلاً عن تقديم منح تضامنية تبلغ 100 ألف دولار للأندية المغادرة من الأدوار التمهيدية بهدف مساندتها في تغطية أعباء السفر والتكاليف المالية الأخرى.

وعلى الصعيد التنظيمي والأجندة الزمنية، وضع (كاف) جدولاً مثالياً ينظم انطلاق قطار البطولات القارية، حيث تفتتح منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية في الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر المقبل لتبدأ معها رحلة البحث عن الملايين الستة، ومن المقرر أن تنطلق مواجهات دور المجموعات في السابع والعشرين من نوفمبر وتمتد حتى أواخر يناير، لتفسح المجال للمراحل الإقصائية الحاسمة بين فبراير وأبريل، قبل أن يُسدل الستار على الموسم الكروي المثير بإقامة المباريات النهائية للبطولتين خلال شهر مايو المقبل.

ولم تغفل الرؤية الاستراتيجية للاتحاد القاري استقرار منافسات المنتخبات الوطنية والبطولات العمرية، إذ جرى تثبيت مواعيد الكؤوس القارية الكبرى لضمان تدفق حقوق البث وحماية مصالح الرعاة، حيث تتأهب القارة لنسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية 2027 بضيافة ثلاثية تجمع كينيا وتنزانيا وأوغندا لأول مرة في تاريخ البطولة في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، تليها نسخة عام 2028 قبل العودة للنظام الرباعي المستقر بحلول عام 2032، ويتزامن ذلك مع إسناد تنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى جمهورية مصر العربية، ليرسم الاتحاد الأفريقي ملامح مستقبل كروي مشرق يضمن تكافؤ الفرص ويدفع بالأندية والمنتخبات نحو آفاق العالمية.