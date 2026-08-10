العراق يجهز لبطولة رباعية استعدادًا لكأس آسيا

يعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم تنظيم بطولة ودية رباعية في محافظة البصرة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات المنتخب العراقي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي إن الاتحاد خاطب منتخبات إيران وأوزبكستان والأردن، إلى جانب عدد من المنتخبات الآسيوية، بهدف تأمين مشاركة قوية في البطولة المقرر إقامتها في العراق.

وأوضح الموسوي أن العراق وإيران سيشاركان بصورة رسمية في البطولة وفق المعطيات الحالية، بينما تتواصل الاتصالات مع أوزبكستان ومنتخب آسيوي رابع لاستكمال قائمة المشاركين، مع طرح الأردن ضمن الخيارات المطروحة.

وأضاف أن البطولة تمثل فرصة مهمة للمنتخب العراقي لاختبار جاهزيته أمام منتخبات آسيوية قوية، ضمن برنامجه الإعدادي للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية.

وشاركت المنتخبات الأربعة التي يُنتظر خوضها البطولة الرباعية في نهائيات كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.