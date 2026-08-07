«الأبيض» يفتتح مشواره في «خليجي 27» أمام اليمن

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جدول مباريات بطولة «خليجي 27»، المقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ويفتتح منتخبنا الوطني، الموجود ضمن المجموعة الثانية، مشواره بلقاء منتخب اليمن يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب البحرين يوم الأحد 27 سبتمبر/أيلول، في استاد الأمير عبدالله الفيصل، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويختتم منتخبنا الوطني مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر يوم الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة، 23 سبتمبر/أيلول المقبل، مباراتين، يلتقي في الأولى منتخبا العراق وعُمان على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وفي الثانية منتخبا السعودية والكويت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام مواجهتا نصف النهائي يوم السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول، وسيتم تحديد ملعبيهما لاحقًا، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.