العراق يجدد الثقة في غراهام أرنولد حتى كأس آسيا 2027

جدد الاتحاد العراقي لكرة القدم ثقته في المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، بعدما أعلن رسميًا تمديد عقده لقيادة المنتخب الأول حتى نهاية بطولة كأس آسيا 2027، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة تنفيذ المشروع الذي بدأه الجهاز الفني استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أرنولد للاستمرار في قيادة المنتخب، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني، ومواصلة الإعداد للمنافسات المقبلة برؤية طويلة المدى.

ويمتد العقد الجديد من أغسطس 2026 حتى فبراير 2027، مقابل راتب شهري يبلغ 75 ألف دولار، مع اتفاق بين الطرفين على إمكانية إنهاء التعاقد بالتراضي عقب نهاية كأس آسيا 2027 من دون أي غرامات مالية.

ويتضمن العقد أيضًا بندًا يسمح بتمديده تلقائيًا حتى نهاية التصفيات المؤهلة والمشاركة في كأس العالم 2030، حال اتفاق الطرفين على مواصلة التعاون خلال المرحلة التالية.

ويأمل الاتحاد العراقي أن يسهم استمرار أرنولد في توفير الاستقرار اللازم للمنتخب، بما يساعد على الظهور بصورة قوية في كأس آسيا المقبلة، ومواصلة تطوير مستوى الفريق على الصعيدين القاري والدولي.

ويركز الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأسترالي، على بناء منتخب متوازن يجمع بين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتخب العراقي خلال السنوات المقبلة.