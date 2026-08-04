24 أغسطس موعد قرعة دوري أبطال الخليج للأندية

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعدًا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 ناديًا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويمثل الكرة الإماراتية في البطولة ناديا النصر وعجمان، وتضم القائمة أيضًا أندية الدحيل وقطر (قطر)، والاتفاق ونيوم (السعودية)، وأربيل والزوراء (العراق)، والشباب (عُمان)، والرفاع (البحرين)، وكاظمة (الكويت)، وشعب حضرموت (اليمن).

وأكد الاتحاد الخليجي أن مراسم القرعة ستُجرى عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي.

ووفقًا للائحة التنظيمية للمسابقة، سيجري توزيع الفرق الـ12 المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث، إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها، بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 ناديًا، في خطوة تعكس تطور البطولة وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.