بوبيستا مدرب الرأس الأخضر مديرًا فنيًا لنهضة بركان المغربي

أعلن نادي نهضة بركان المغربي تعاقده لمدة موسمين مع المدرب البرتغالي بيدرو ليتاو بريتو، المعروف باسم بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر في مونديال 2026، خلفًا للمدرب التونسي معين الشعباني، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأتم نادي نهضة بركان المغربي التعاقد مع بوبيستا بحضور رئيس النادي حكيم بن عبد الله ووكيل اللاعبين أحمد ميطاك، ومنح مجلس إدارة «البرتقالي» الضوء الأخضر لبدء الموسم الجديد مع المدرب الذي قاد منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 إلى إنجاز تاريخي ببلوغ دور الـ32 في أول مشاركة مونديالية للمنتخب.

ومن المنتظر أن يصطحب بوبيستا معه عددًا من أفراد جهازه الفني الذين عملوا إلى جانبه مع منتخب الرأس الأخضر.

وتعد تجربة نهضة بركان الأولى للمدرب البرتغالي مع الأندية، بعد سنوات من العمل مع المنتخبات، إذ قاد بوبيستا، البالغ من العمر 56 عامًا، منتخب الرأس الأخضر في 67 مباراة، حقق خلالها 30 انتصارًا، وتعادل في 17 مباراة، وخسر 20 مباراة.