الجزائر تنهي مشوار بيتكوفيتش مع «الخضر»

أنهى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإثنين، مهمة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لمنتخب «ثعالب الصحراء»، وذلك عقب مشاركة متواضعة في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية.

وتولى المدرب البالغ من العمر 62 عامًا، والمنحدر من أصول بوسنية، منصبه عام 2024 خلفًا لجمال بلماضي، لكنه يغادره بعد شهرين فقط من تمديد عقده حتى عام 2028.

وأوضح الاتحاد الجزائري أن العلاقة بينه وبين بيتكوفيتش وجهازه الفني «انتهت رسميًا أمس (الاثنين) بالتراضي».

وبلغ المنتخب الجزائري، تحت قيادة بيتكوفيتش، الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في نسخة 2014، مستفيدًا من النظام الجديد للبطولة العالمية بمشاركة 48 منتخبًا.

لكن مشواره انتهى في دور الـ32 بالخسارة 0-2 أمام المنتخب السويسري.

كما لم يتألق «الخضر» في كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي، إذ ودعوا البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة 0-2 أمام نيجيريا.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري عن هوية المدرب الذي سيخلف بيتكوفيتش.