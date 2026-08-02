إبراهيم حسن يكشف لـ «البيان» آخر المستجدات بشأن تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر



كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، آخر المستجدات الخاصة بتجديد عقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكداً أن أي مفاوضات رسمية لم تُعقد حتى الآن مع الاتحاد المصري لكرة القدم، نافياً ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود جلسات أو اتفاقات أو مناقشات حول الجوانب المالية.



وقال إبراهيم حسن، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الجهاز الفني لم يجتمع بمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم منذ العودة من الولايات المتحدة عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026.



وأوضح أن الاجتماع الأول مع مسؤولي الاتحاد سيُعقد خلال الأيام المقبلة، بعد عودة حسام حسن من أداء مناسك العمرة، وكذلك عودة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من خارج البلاد.



وشدد إبراهيم حسن على أن كل ما يتردد بشأن وجود جلسات تفاوض أو الاتفاق على أرقام مالية لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الجهاز الفني لم يفتح هذا الملف حتى الآن.



وأضاف: «لم نجتمع مع اتحاد الكرة منذ العودة من أمريكا، وكل ما يُثار عن جلسات أو مفاوضات أو أرقام غير صحيح».



وأكد مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني لا يضع أي شروط للاستمرار مع المنتخب المصري، قائلاً: «ليس لدينا أي شروط على منتخب بلدنا، وكل ما يشغلنا هو مصلحة المنتخب واستكمال العمل خلال المرحلة المقبلة».



واختتم إبراهيم حسن تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن ملف التجديد سيتم بحثه خلال الاجتماع المرتقب مع مسؤولي الاتحاد، فور اكتمال وجود جميع الأطراف، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله في الوقت الحالي لا يتجاوز اجتهادات لا تستند إلى أي اجتماعات أو مفاوضات رسمية.