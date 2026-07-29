الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال لمهمة الدفاع عن اللقب

جدد الزمالك ثقته في معتمد جمال لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما قرر الإبقاء عليه مديرًا فنيًا ومنحه كامل الصلاحيات، في خطوة تعكس تمسك إدارة النادي بالاستقرار الفني، بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز رغم الأزمات التي أحاطت بالموسم الماضي، وفي مقدمتها الأزمة المالية وإيقاف قيد اللاعبين.

وأعلن الزمالك، في بيان رسمي، استمرار معتمد جمال على رأس الجهاز الفني، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النتائج التي حققها، وذلك بعد تجربته التي توج خلالها الفريق بلقب الدوري.

وتولى معتمد جمال، المسؤولية بصورة مؤقتة في يناير الماضي، قبل أن ينجح في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة، ويقوده إلى حصد لقب الدوري، إلى جانب ضمان العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، ضمن التحضيرات للموسم الجديد، الذي يستهدف فيه الزمالك الحفاظ على لقب الدوري.

وقبل الزمالك في المقابل استقالة مديره الرياضي جون إدوارد، بعد خلافات في وجهات النظر بين الطرفين بشأن خطة العمل الخاصة بالموسم المقبل، لتنتهي تجربته التي بدأت مع انطلاق الموسم الماضي.

ووجه النادي الشكر إلى جون إدوارد على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، تقديرًا لما قدمه خلال عمله، معلنًا إقامة حفل تكريم له، كما أكد أن مجلس الإدارة يواصل اجتماعاته لترتيب ملفات قطاع كرة القدم، على أن يُعلن اسم المدير الرياضي الجديد خلال الفترة المقبلة.