معين الشعباني مدربًا لمنتخب تونس

بدأ الاتحاد التونسي لكرة القدم مرحلة جديدة مع المنتخب الأول، بعدما أعلن تعيين معين الشعباني مديرًا فنيًا لـ«نسور قرطاج» بعقد يمتد لأربع سنوات، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وأوضح الاتحاد التونسي، في بيان رسمي، أن المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، صادق على تعيين الشعباني مديرًا فنيًا للمنتخب التونسي بعقد يمتد حتى عام 2030.

وجاء تعيين الشعباني عقب انتهاء مهمة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى قيادة منتخب تونس بصورة مؤقتة خلال نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يودع المنتخب المنافسات من دور المجموعات.

ويضم الجهاز الفني الجديد مراد المالكي وسيف الله حسني في منصبي المدرب المساعد، وخالد المغزاوي مدربًا لحراس المرمى، وحاتم بوليلة معدًا بدنيًا، فيما يتولى وسام صفوت مهمة تحليل الأداء.