48 ساعة تفصل رازوفيتش عن الظهور الأول مع الزمالك

يقترب الصربي فوك رازوفيتش من تسجيل ظهوره الأول مع الزمالك، بعدما اتفق مسؤولو النادي معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في انتظار وصوله إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة لاستكمال إجراءات التعاقد والإعلان الرسمي.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة أنهت اتفاقها مع المدرب الصربي على جميع بنود التعاقد، مشيرًا إلى أن رازوفيتش وجهازه المعاون سيحصلان على راتب سنوي يُقدر بنحو 800 ألف دولار.

ويصل المدير الفني المنتظر إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن توليه المهمة، قبل انطلاق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويمتلك رازوفيتش خبرات تدريبية في المنطقة العربية، بعدما سبق له قيادة أندية الفيصلي والفيحاء في الدوري السعودي، إلى جانب تجاربه مع الوحدة والظفرة واتحاد كلباء في الإمارات.

كما يدخل المدرب الصربي تجربته مع الزمالك بسجل حافل من الألقاب، إذ قاد بارتيزان إلى الفوز بلقب الدوري الصربي أربع مرات، وتوج معه بكأس صربيا مرتين، إضافة إلى إحراز كأس السوبر السعودي خلال مسيرته التدريبية.