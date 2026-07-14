مهاجم الزمالك ينجو من الموت

نجا الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، من حادث سير تعرض له أثناء توجهه إلى الساحل الشمالي بمصر، بعدما خرج من الحادث بحالة جيدة دون إصابات، في حين لحقت أضرار كبيرة بالسيارة التي كان يستقلها، وذلك بحسب المعلومات المتداولة حول الواقعة.

وتعرضت سيارة مهاجم الزمالك لتلفيات جسيمة استدعت نقلها بواسطة مركبة سحب، بينما اطمأن المقربون من اللاعب على حالته الصحية بعد الحادث.

وكشفت المعلومات أن صاحب معرض السيارات الذي استأجر منه الدباغ السيارة حرر محضرًا ضده، مطالبًا بثمن السيارة التي تعرضت للتلف.

ويقضي لاعبو الزمالك حاليًا فترة راحة عقب نهاية الموسم الماضي، على أن يعود الفريق خلال الفترة المقبلة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وتترقب الجماهير الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعدما وجه النادي الشكر إلى المدرب المصري معتمد جمال، الذي قاد الفريق إلى التتويج باللقب في الموسم الماضي.