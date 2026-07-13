حسام حسن يكشف قصة مفاوضاته لضم صلاح إلى الزمالك

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن كواليس تعود إلى فترة قيادته الفنية لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه سعى للتعاقد مع محمد صلاح عندما كان لاعبًا في صفوف المقاولون العرب، بعدما اقتنع مبكرًا بإمكاناته الفنية، في قصة أعاد الحديث عنها خلال ظهوره في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

وانتقد حسام حسن، خلال اللقاء، الاعتماد على المدربين الأجانب في الكرة العربية، معتبرًا أن بعضهم يهتم بالعقود والمكاسب المالية أكثر من اهتمامه بنتائج الفرق أو مشاعر الجماهير، وقال إن المدرب الأجنبي «يمسك بالورقة والقلم داخل الملعب، ولا يهمه إن فاز الفريق أو خسر، لأنه يحصل على أمواله في النهاية».

وردًا على سؤال منى الشاذلي حول ما يدونه بعض المدربين في تلك الأوراق، قال: «هل ينفع أن أقول الحقيقة؟ في كثير من الأوقات ما يكتبونه لا يتعدى كونه عدة نصب لإقناع المحيطين بأنهم يخططون، لكن الواقع يكون مغايرًا تمامًا».

وانتقل المدير الفني لمنتخب مصر للحديث عن بدايات محمد صلاح، كاشفًا أنه حاول ضمه إلى الزمالك عندما كان يتولى تدريب الفريق الأبيض، بينما كان صلاح لاعبًا في المقاولون العرب.

وأوضح حسام حسن أن محمد صلاح كان ضمن قائمة اللاعبين الذين طلب التعاقد معهم لتدعيم صفوف الزمالك، مضيفًا أنه كان مقتنعًا بموهبته وقدراته الفنية منذ ظهوره المبكر، ورغب في ضمه إلى الفريق، مؤكدًا أن صلاح يعلم هذه الواقعة.

وأشاد حسام حسن بقائد منتخب مصر، مؤكدًا أن علاقته به قائمة على الاحترام المتبادل، واصفًا إياه بأنه نموذج في الأخلاق والالتزام داخل وخارج الملعب.

وأضاف أن محمد صلاح يمثل قدوة حقيقية للشباب، ليس فقط بسبب إنجازاته الكروية، وإنما أيضًا لما يتحلى به من احترام وانضباط، معتبرًا أنه يشرف أي فريق أو منظومة ينتمي إليها.