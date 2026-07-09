اعتماد قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً، يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء.



وضمت قائمة الأندية المشاركة النصر وعجمان من الإمارات، والاتفاق ونيوم السعوديين، والدحيل وقطر القطريين، وأربيل والزوراء العراقيين، والشباب العماني، والرفاع البحريني، وكاظمة الكويتي، وشعب حضرموت اليمني.



وتشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من ثمانية إلى 12 نادياً، في خطوة تعكس تطور الدوري، وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي، وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.



وجرى اختيار الأندية المشاركة وفقاً للوائح البطولة، واستناداً إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم المقبل.



وبناء على ذلك حصلت اتحادات الإمارات والسعودية وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد، فيما مُنح كل من اتحادات سلطنة عُمان والبحرين والكويت واليمن مقعداً واحدا.

ويهدف الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في هذا التوقيت إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري، بما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة.



وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد، زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة اعتبارًا من النسخة الثالثة، وتم تحديد تاريخ 9 سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء مراسم قرعة البطولة. ويذكر أن نادي دهوك العراقي توج بلقب النسخة الأولى من الدوري، فيما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية.