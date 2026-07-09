حسام حسن يواصل تدريب منتخب مصر

أ ف ب

سيواصل المدرب حسام حسن قيادة المنتخب المصري، وفق ما أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، بعد يوم واحد من خروج «الفراعنة» من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026.



وأعلن أبو ريدة موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد عقد حسن، إضافة إلى استمرار إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب، وذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية، بحسب تعبيره.



وأوضح رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد خلال اجتماعه المقبل، فور عودة بعثة المنتخب الوطني إلى مصر.

وودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، بعدما كان قريباً من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، عقب تقدمه على الأرجنتين 2 ـ 0 حتى الدقيقة 79، قبل أن يسجل أبطال العالم ثلاثة أهداف متأخرة ويحسموا التأهل.