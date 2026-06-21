الزمالك يحجب القميص رقم 1

قرر نادي الزمالك حجب القميص رقم 1 من قائمة أرقام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل 2026-2027، في خطوة لتكريم جماهيره بعد دورها في دعم الفريق خلال مشوار التتويج بلقب الدوري المصري.

وأعلن الزمالك، بحسب بيان رسمي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب اتخذ القرار «تقديراً للدور الكبير الذي قامت به جماهير الزمالك في دعم الفريق ومساندته طوال الموسم، ومساهمتها الفعالة في تحقيق الفوز والتتويج».

وأكد النادي أن حجب الرقم 1 يمثل جزءاً من رد الجميل لجماهيره، التي وصفها بالشريك الأساسي في النجاحات التي يحققها الزمالك، بعدما واصلت مساندة الفريق والوقوف خلفه في مختلف الظروف.

وشدد مجلس إدارة الزمالك على أن جماهير النادي ستظل دائماً من أهم عوامل دعم مسيرة الفريق، مؤكداً أن ما تقدمه من حب وانتماء يستحق التقدير والاحترام.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه، والأولى منذ عام 2022.