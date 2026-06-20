الصومالي عرتن حكماً لقمة الكويت والقادسية في المرحلة الأخيرة بالدوري

يدير الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن الذي حُرم مؤخرا من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، قمة المرحلة الأخيرة من الدوري الكويتي لكرة القدم بين الكويت والقادسية في 29 الجاري، في مبادرة من رئيس الاتحاد المحلي للعبة الشيخ أحمد اليوسف.



وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الكويتي، فإن دعوة عرتن جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الصومالي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الاتحادين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال تطوير منظومة التحكيم في المنطقة.



وذكر الاتحاد الكويتي أن عرتن، البالغ من العمر 34 عاماً والحائز على جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، يعد من أبرز الحكام القارة الإفريقية.

وكان من المفترض أن يصبح عرتن أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، لكن أحلامه اصطدمت بواقع منعه من دخول الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات مشاركة مع كندا والمكسيك، رغم حصوله على تأشيرة.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن للحكم الصومالي ارتباطات بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية، وهو ما جعله غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة.

وتكتسب مباراة الكويت والقادسية أهمية خاصة كونها من المواجهات الكلاسيكية في الكويت رغم هامشيتها لأن الأول حقق لقب الدوري قبل ثلاث مراحل على النهاية وللمرة الخامسة تواليا في انجاز لم يحقق أي ناد في البلاد.



وسيدير عرتن أيضا مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري الأبطال، وأستون فيلا الإنكليزي، بطل «يوروبا ليغ»، وذلك في 12 أغسطس بمدينة سالزبورغ النمسوية، بقرار من الاتحاد القاري للعبة «ويفا».