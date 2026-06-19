الجيش الملكي يتقاسم صدارة الدوري مع المغرب الفاسي

قفز ​الجيش الملكي إلى صدارة دوري المحترفين ‌المغربي ​لكرة القدم رغم تعادله مع مضيفه أولمبيك الدشيرة على الملعب الكبير بمدينة أغادير. ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 49 نقطة ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن المغرب الفاسي بينما أصبح رصيد أولمبيك ⁠الدشيرة 20 نقطة في المركز 15. وتقدم الجيش الملكي مبكراً عبر خالد آيت ورخان في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك القائد أيوب بنعدي ‌التعادل لأولمبيك الدشيرة في الدقيقة 88.



وفي مباراة أخرى، فاز الفتح الرياضي 2-1 على مضيفه الوداد الرياضي ‌في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن ‌الجولة 25. وسجل حذيفة المحاسني هدفي الفتح ‌الرياضي في الدقيقة ‌الثانية من الوقت المحتسب للشوط الاول وأضاف الثاني في الدقيقة 61، ​بينما أحرز راميرو ‌فاكا هدف ​الوداد الوحيد في بداية الشوط ⁠الثاني.



وتلقى الوداد خسارته الثامنة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الخامس، بينما ​رفع ⁠الفتح الرياضي ⁠رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس.

وفاز اتحاد يعقوب المنصور 2-1 على ضيفه حسنية أغادير ⁠ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز 14 متقدما بفارق الأهداف على أولمبيك الدشيرة، فيما بقي حسنية أغادير في المركز 12 برصيد 27 نقطة.



وانتهت مباراة نهضة بركان وضيفه أولمبيك ‌آسفي بالتعادل بدون أهداف في الملعب البلدي ببركان. وفقد نهضة بركان الصدارة ​وتراجع للمركز الثالث برصيد 47 نقطة خلف الجيش الملكي والمغرب الفاسي، بينما بقي أولمبيك آسفي في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.