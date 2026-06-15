رسمياً.. الحسين عموتة مديراً فنياً للأهلي المصري لمدة موسمين

أعلن النادي الأهلي، رسميًا، تعيين المدرب المغربي الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب. وجاء قرار إدارة الأهلي بعد موسم شهد تراجعًا في نتائج الفريق، حيث اكتفى بحصد لقب كأس السوبر المصري، فيما خسر المنافسة على بطولة الدوري المصري، وودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، كما خرج من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى توديعه منافسات كأس الرابطة المصرية.



وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب اعتمد خلال اجتماعه مساء اليوم تعيين الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق الأول، في إطار خطة إعادة بناء الجهاز الفني والاستعداد للموسم الجديد.



ويعد عموتة من أبرز المدربين العرب، حيث خاض تجارب تدريبية ناجحة مع الجزيرة الإماراتي، كما سبق له قيادة منتخب الأردن لكرة القدم ومنتخب المغرب للمحليين، بالإضافة إلى الوداد الرياضي.



وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة، خلفًا لـ وليد صلاح الدين، ضمن التغييرات الإدارية والفنية التي يشهدها النادي خلال الفترة الحالية.