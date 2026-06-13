المغربي عموتة مدرباً للأهلي المصري.. والإعلان الرسمي قريباً

أنهى النادي الأهلي المصري كل الاتفاقات الخاصة بالتعاقد الرسمي مع المدرب المغربي الحسين عموتة، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد 2026 - 2027، حيث لم يتبق سوى بعض الرتوش الأخيرة من الناحيتين الإدارية واللوجستية، وأسماء الجهاز المعاون له، خصوصاً أنه اشترط اختيار طاقمه المساعد في المهمة بنفسه، وهو الأمر الذي وجد الاستجابة من إدارة الأهلي مع طرح بعض أسماء نجوم الفريق السابقين، الذين يحظون بالثقة لدى جماهير النادي العريضة.

وكان الحسين عموتة قد أبدى مرونة في مفاوضاته مع الأهلي، ورفض رفع مطالبه المالية من أجل التمسك بمشروع رياضي قوي يعيد «نادي القرن» إلى منصات التتويج، موضحاً أنه لن يقبل بالتدخل في عمله، خصوصاً في تحديد الراحلين عن الفريق، وكذلك اختيار الصفقات الجديدة.



وكان وفد من الأهلي قد وصل بالفعل إلى المغرب، خلال الساعات الماضية، من أجل إنهاء الإجراءات النهائية الخاصة بالتعاقد مع المدرب المغربي تمهيداً للإعلان الرسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بالمدرب وجهازه الفني والاستقرار على موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.