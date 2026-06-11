بطل مصر أمام بطل تونس.. احتفالية كروية تجمع الزمالك والأفريقي

تستعد جماهير الكرة العربية لمواجهة احتفالية تجمع بين بطلي مصر وتونس، بعدما تلقى نادي الزمالك دعوة رسمية من الأفريقي التونسي لخوض مباراتين وديتين بين الفريقين، احتفالاً بتتويج كل منهما بلقب الدوري المحلي خلال الموسم المنقضي.وجاءت الدعوة بعد فترة قصيرة من قيام حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهنئة الدكتور محسن الطرابلسي، رئيس النادي الأفريقي، بمناسبة تتويج الفريق بلقب الدوري التونسي.



وتضمنت الدعوة إقامة المباراة الأولى في تونس خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، على أن تقام المباراة الثانية في مصر خلال موعد يتم تحديده لاحقاً، وفقاً لارتباطات الناديين خلال الفترة المقبلة.



وأكد النادي الأفريقي في خطابه أن إقامة المباراتين تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الناديين، واحتفالاً بالإنجاز الذي حققه كل فريق بعد حصد لقب الدوري في بلاده.

وتدرس إدارة الزمالك الدعوة خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع إدارة الكرة، من أجل تقييم كافة الجوانب الفنية والتنظيمية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن خوض المباراتين الوديتين.



وأرسل مجلس إدارة النادي الأفريقي خطاباً رسمياً إلى إدارة الزمالك، تضمن تهنئة القلعة البيضاء بالحصول على لقب الدوري المصري موسم 2025-2026، إلى جانب اقتراح تنظيم مواجهتين وديتين تجمعان الفريقين في أجواء احتفالية.