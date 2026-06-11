«ستيني» مصري يراوغ الزمن ويرتدي شعار مانشستر سيتي الجديد



تحول مقطع فيديو تلقائي للمصري طه السمان إلى تكريم تاريخي له من قبل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أرسل له قميصه الجديد هدية خاصة عبر الطيران من إنجلترا إلى القاهرة، تقديراً لمهارته اللافتة في التحكم بالكرة وحبه للنادي الذي يرتدي شعاره باستمرار ويشجعه منذ سنوات طويلة.



وظهر السمان، البالغ من العمر 60 عاماً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو أظهر قدراته المميزة في التحكم بكرة تنس صغيرة أثناء السير، مرتدياً قميص مانشستر سيتي، الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين ودفع النادي الإنجليزي إلى الاحتفاء به.



وأكد السمان أنه لم يكن يعلم بعملية تصوير الفيديو، واكتشف انتشاره بالصدفة، موضحاً أنه اعتاد يومياً قبل مغيب الشمس على المشي لمدة ساعة وهو يلاعب كرة التنس، في عادة يحرص عليها منذ سنوات طويلة.



وأشار إلى أن علاقته بكرة القدم بدأت منذ سن الرابعة، وأن شغفه باللعبة لم يتوقف رغم تقدمه في العمر، ما ساعده على الاحتفاظ بمهاراته ولياقته البدنية، وعبر السمان عن سعادته الكبيرة بمبادرة مانشستر سيتي الذي أجرى معه مقابلة نشرها على حساب النادي الرسمية، أكد خلالها السمان أن لحظة تكريمه من النادي الإنجليزي تعد من أسعد اللحظات في حياته، لأنها جاءت من الفريق الذي يشجعه ويتابع أخباره باستمرار، في قصة تؤكد أن الشغف بكرة القدم لا يعرف عمراً محدداً.