الأفريقي التونسي يسدد ديونه ويشارك في دوري الأبطال

أعلن النادي الأفريقي التونسي بيانًا رسميًا يوضح فيه أن النادي سدد المستحقات والغرامات الموقعه عليه والمستحقة لبعض اللاعبين والوكلاء والمديرين الفنيين السابقين للفريق.

وبالتالي يصبح الفريق مؤهلًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا كونه بطل الدوري التونسي عن الموسم المنقضي 2025/ 2026 بعد انتشار تقارير تؤكد استبعاد الفريق من البطولة نظرًا لمخالفاته المالية التي يعطي فيها الكاف مهلة حتى نهاية يونيو من أجل تسوية جميع الأمور المالية والحصول على الرخصة للمشاركة في البطولات الأفريقية.



وأعلن الفريق في بيان رسمي تسديده لمبلغ 660 ألف دينار تونسي حيث جاء نص البيان الرسمي الذي تم اصداره من قبل النادي عبر جميع منصاته الرسمية: «تعلم الهيئة المديرة للنادي الإفريقي جماهيرها الوفية أنه تم اليوم خلاص مبلغ جملي قدره 660 ألف دينار «250 ألف دولار» وهي خاصة بأحكام باتّة وخطايا مستوجبة الدفع، كانت تحول دون مشاركة النادي في المنافسات المحلية والقارية».