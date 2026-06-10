الكوكب المراكشي يهزم الرجاء ويواصل تقدمه في ترتيب الدوري المغربي

فاز الكوكب المراكشي 2-صفر على ضيفه الرجاء ​في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير بمدينة مراكش ضمن ‌الجولة 23 ​من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم. ورفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 42 نقطة في المركز الخامس بعد تلقيه خسارته الخامسة هذا الموسم. وسجل حمزة الجناتي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 78، قبل أن يضيف البديل صلاح السلامي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى ⁠من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، لكن دون أن ينجحوا في تهديد مرمى الحارس خالد كبيري العلوي بشكل فعلي. وواصل الكوكب ضغطه بعد الاستراحة، ليحصل على ‌ركلة جزاء في الدقيقة 76 إثر خطأ من عثمان الشرايبي ضد الجناتي داخل منطقة الجزاء. ونفذ الجناتي الركلة بنجاح ليمنح التقدم لأصحاب الأرض. وكاد الكوكب أن يعزز تقدمه في ‌الدقيقة 82 من هجمة مرتدة وصلت إلى يوسف الرياني داخل منطقة ‌الجزاء، لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم.



ورد الرجاء بأخطر فرصه في الشوط الثاني ‌عند الدقيقة 84 عندما قابل الشرايبي ‌تمريرة عرضية من الجهة اليمنى بضربة رأس قوية، لكن الحارس محمد الجمجامي تصدى لها ببراعة وحرم الضيوف من ​هدف التعادل. وفي الدقيقة الأولى ‌من الوقت بدل الضائع، ​حسم الكوكب انتصاره عندما انطلق البديل السلامي ⁠بالكرة من وسط الملعب في الجهة اليسرى، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ أحد المدافعين ليسدد كرة قوية في الشباك مسجلا الهدف الثاني. وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم ​حتى صفارة النهاية ⁠ليحققوا فوزا ثمينا على ⁠أحد فرق المقدمة.



كما فاز اتحاد تواركة على مضيفه نهضة الزمامرة 1-صفر بفضل هدف محمد الساحل في الدقيقة 44 من عمر اللقاء. ورفع اتحاد تواركة رصيده إلى 20 نقطة ⁠في المركز 13 بينما تجمد رصيد الزمامرة عند 26 نقطة في المركز 11. وفي وقت سابق، انتزع اتحاد يعقوب المنصور تعادلا قرب النهاية 1-1 أمام ضيفه النادي المكناسي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين.



ولدى المكناسي 31 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل يعقوب المنصور في المركز 15 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة. ومنح مصطفى ‌الصهد التقدم للمكناسي في الدقيقة 57، عندما استغل خطأ دفاعي وراوغ الحارس وسدد في المرمى.



وتلقى المكناسي ضربة بعدما ​تعرض المدافع كريم بوناغات للطرد بعد تدخل عنيف على المهاجم مهدي بالوق وهو في طريقه للانفراد بالمرمى في الدقيقة 81. واستغل صاحب الأرض النقص العددي، وأدرك التعادل بعدها بلحظات بعدما سجل كريم لكوشة مدافع المكناسي بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد الكرة من ​على خط المرمى.