بعد غياب طويل عن البطولات.. المصري يتوج بكأس الرابطة المصرية

حقق المصري البورسعيدي لقب كأس رابطة الأندية المصرية، بعد فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، ليعود الفريق إلى حصد البطولات بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ورفع المصري رصيده إلى 5 ألقاب في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بكأس مصر موسم 1997-1998، إلى جانب تحقيق 3 ألقاب في بطولة كأس السلطان حسين خلال حقبة الثلاثينيات.

ومنح منذر طمين فريق المصري التقدم في المباراة بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 39، لينهي فريق المدرب عماد النحاس الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وبدأ إنبي الشوط الثاني بمحاولات للعودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل، لكن المصري استغل تقدم منافسه وأضاف الهدف الثاني عبر حسن علي من هجمة مرتدة في الدقيقة 53.

وسجل البديل عمر الساعي الهدف الثالث للمصري بتسديدة سكنت الزاوية اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد فوز فريقه باللقب.

وحصل وادي دجلة على المركز الثالث في البطولة، بعدما تغلب على زد بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت قبل مواجهة المصري وإنبي.