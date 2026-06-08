الأهلي يتفوق رقمياً على الزمالك ويحجز مكانه بين أكبر 20 نادياً جماهيرية

واصل الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأندية جماهيرية على مستوى العالم، بعدما تفوق بفارق كبير على غريمه التقليدي الزمالك في التصنيف العالمي لأكثر 100 نادٍ متابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً للدراسة السنوية الصادرة عن المرصد العالمي لكرة القدم، والتي اعتمدت على إجمالي المتابعين عبر منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وإكس ويوتيوب.

واحتل الأهلي المركز الثامن عشر عالمياً بإجمالي 60.1 مليون متابع، ليصبح النادي الإفريقي الأعلى حضوراً في القائمة، والثاني عربياً بعد النصر السعودي بإجمالي 66 مليون متابع، وقبلهما بعض الأندية التي تتمتع بجماهيرية عالمية واسعة، فيما جاء الزمالك في المركز التاسع والأربعين برصيد 17.4 مليون متابع.

وتوزع جمهور الأهلي الرقمي على 19 مليون متابع عبر فيسبوك، و20.6 مليون على إنستغرام، و19.5 مليون على تيك توك، و6.9 مليون على منصة إكس، و2.9 مليون على يوتيوب، في أرقام تعكس الانتشار الواسع للعلامة التجارية للنادي داخل مصر وخارجها، مستفيداً من تاريخه القاري الحافل وإنجازاته المتواصلة في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

في المقابل، بلغ إجمالي متابعي الزمالك 17.4 مليون، بواقع 8.1 مليون على فيسبوك، و2.4 مليون على إنستغرام، و1.4 مليون على تيك توك، و5.4 مليون على منصة إكس، إضافة إلى نحو مليون متابع على يوتيوب.

وكشفت الدراسة عن اتساع الفجوة الرقمية بين القطبين المصريين خلال العام الأخير، بعدما نجح الأهلي في إضافة 2.4 مليون متابع جديد بين يونيو 2025 ومايو 2026، بنسبة نمو بلغت 4.1%، بينما اكتفى الزمالك بإضافة نحو 100 ألف متابع فقط، بنسبة نمو لم تتجاوز 0.8%.

ويرى مراقبون أن هذا النمو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنجاحات الرياضية والظهور الدولي المستمر، حيث يستفيد الأهلي من حضوره الدائم في البطولات القارية والعالمية، فضلاً عن استراتيجيته المتطورة في التسويق الرقمي وإنتاج المحتوى الموجه لجماهيره داخل المنطقة العربية وخارجها.

وعلى الصعيد العالمي، واصل ريال مدريد وبرشلونة فرض هيمنتهما على الحضور الرقمي لكرة القدم، إذ تصدر ريال مدريد القائمة بـ488 مليون متابع، متقدماً على برشلونة الذي جمع 442 مليون متابع، فيما جاء مانشستر يونايتد ثالثاً بـ239 مليون متابع، متفوقاً على باريس سان جيرمان صاحب المركز الرابع بـ208 ملايين متابع.

وتعكس هذه الأرقام التحول الكبير الذي شهدته كرة القدم الحديثة، حيث أصبحت المنصات الرقمية أحد أهم مؤشرات القوة التجارية والجماهيرية للأندية، إلى جانب النتائج الرياضية داخل الملعب.

وسجل بايرن ميونيخ الألماني أعلى معدل نمو بين الأندية العشرة الأولى عالمياً خلال العام الماضي، بعدما أضاف 16.1 مليون متابع جديد، بنسبة نمو بلغت 11%، ما يؤكد نجاح النادي البافاري في توسيع حضوره العالمي، خصوصاً في الأسواق الآسيوية والأمريكية.

وبلغ إجمالي متابعي الأندية العشرة الأولى في العالم نحو 2.36 مليار متابع، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالعام السابق، مع استمرار إنستغرام وفيسبوك في استقطاب النسبة الأكبر من الجماهير الرقمية، بينما يواصل تيك توك تعزيز حضوره كأسرع المنصات نمواً بين الفئات العمرية الشابة.

وتضم قائمة أفضل 100 نادٍ من حيث الشعبية الرقمية أندية من 25 دولة موزعة على مختلف قارات العالم باستثناء أوقيانوسيا، فيما تتصدر إسبانيا القائمة بـ21 نادياً، تليها إنجلترا بـ17 نادياً، ثم البرازيل بـ11 نادياً، في إشارة واضحة إلى التأثير العالمي للدوريات الكبرى والقواعد الجماهيرية التاريخية لهذه البلدان، فيما يتصدر فلامنغو البرازيلي قائمة الأندية الأكثر متابعة خارج القارة الأوروبية بـ71.6 مليون متابع، مستفيداً من الطفرة الجماهيرية العالمية التي شهدها النادي خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن المنافسة بين الأندية لم تعد تقتصر على البطولات والألقاب فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث باتت أعداد المتابعين والتفاعل الجماهيري أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية والتسويقية في صناعة كرة القدم الحديثة.