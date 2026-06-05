نور الدين مدرب اليمن باكياً بعد التأهل الآسيوي: لست مدرب فنادق خمس نجوم (فيديو)

لم يتمالك مدرب المنتخب اليمني، نور الدين ولد علي، دموعه عقب صافرة النهاية أمام المنتخب اللبناني، والفوز بهدفين دون مقابل، وإعلان تأهل اليمن إلى نهائيات كأس آسيا 2027، حيث ظهر متأثراً إلى حد البكاء في مشهد جسد حجم المعاناة والجهد الذي سبق تحقيق هذا الإنجاز القاري.

وحقق فيديو بكاء المدرب خلال المباراة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة انتشاراً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدا المدرب الجزائري غارقاً في مشاعر الفرح والفخر بعد أن قاد المنتخب اليمني إلى بلوغ النهائيات الآسيوية، ليحصد ثمار أشهر طويلة من العمل في ظروف صعبة وتحديات استثنائية واجهت الفريق خلال مشواره في التصفيات.

وقال ولد علي في تصريحات مؤثرة عقب المباراة: «أنا لست مدرب فنادق خمس نجوم»، في إشارة إلى الظروف المعقدة التي عمل فيها مع المنتخب، مؤكداً أن النجاح تحقق بفضل الإصرار والتضحيات والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون والجهاز الفني.

وعكست دموع المدرب حجم الضغوط التي رافقت المهمة، خصوصاً في ظل الظروف التي يعيشها المنتخب اليمني، ليأتي التأهل بمثابة مكافأة مستحقة لجيل من اللاعبين تمسك بحلمه القاري حتى اللحظات الأخيرة.

كما شهدت بعثة المنتخب أجواء احتفالية كبيرة بعد حسم بطاقة التأهل، فيما تحولت دموع نور الدين ولد علي إلى أحد أبرز مشاهد التصفيات، معبرة عن قصة كفاح انتهت بفرحة تاريخية أعادت اليمن إلى واجهة الكرة الآسيوية.