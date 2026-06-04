راتب 5 أشهر ينهي رحلة توروب مع الأهلي

أنهت إدارة الأهلي المصري ارتباطها بالدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل المالية الخاصة بإنهاء التعاقد.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي، توصل إلى اتفاق نهائي مع توروب بشأن فسخ العقد، وتم توقيع عقود التسوية بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن المدرب الدنماركي سيحصل على راتب شهر يونيو، إلى جانب قيمة 4 أشهر أخرى ضمن اتفاق إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وكان توروب تولى مسؤولية تدريب الأهلي قبل أقل من عام، بينما كان عقده مع النادي يمتد لعامين إضافيين قبل الاتفاق على الرحيل.