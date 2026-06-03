12 نادياً في النسخة الجديدة لدوري أبطال الخليج.. ومقعدان للإمارات

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027.

واعتمد الاتحاد الخليجي زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة، ليصبح عددها 12 نادياً بدلاً من 8 أندية.

كما حدد الاتحاد الخليجي آلية توزيع المقاعد استناداً إلى تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027، وذلك على النحو التالي:

التصنيف الأول «مقعدان» لكل من: الاتحاد السعودي لكرة القدم. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. الاتحاد القطري لكرة القدم. الاتحاد العراقي لكرة القدم.

التصنيف الثاني «مقعد واحد» لكل من: الاتحاد العماني لكرة القدم. الاتحاد البحريني لكرة القدم. الاتحاد الكويتي لكرة القدم. الاتحاد اليمني لكرة القدم.

وبحسب التعديلات الجديدة، سينضم نادي عجمان، صاحب المركز السابع في دوري أدنوك للمحترفين، للمشاركة إلى جانب النصر في النسخة الجديدة من دوري أبطال الخليج للأندية.

ووجه الاتحاد الخليجي دعوة رسمية للاتحادات الوطنية لتسمية الأندية التي ستمثلها في دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه «17 يونيو 2026».

وشدد الاتحاد الخليجي على ضرورة أن تكون الأندية المرشحة للمشاركة من أعلى الأندية ترتيباً في الدوري المحلي، بعد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم ذاته، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق لاتحاد كأس الخليج العربي قبول أو رفض النادي المرشح واختيار من يراه مناسباً.

كما سيقوم الاتحاد الخليجي لاحقاً بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للدوري، والمخصصات المالية التي سيتم تخصيصها للأندية المشاركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، التي ستقام بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتحظى النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج باهتمام متزايد، نظراً للنجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية على الصعيدين التنظيمي والفني، ما يضع البطولة المقبلة أمام تحدٍ جديد لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البطولات الإقليمية على مستوى الأندية في منطقة الخليج.

يشار إلى أن نادي دهوك العراقي تُوج بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف، فيما تُوج الريان القطري بلقب النسخة الثانية، بعد فوزه على نادي الشباب السعودي بثلاثية نظيفة.