الشحات يلوح بالرحيل عن الأهلي.. هل يعود إلى «دورينا»؟

أعاد حسين الشحات، جناح وقائد الأهلي المصري، الجدل حول مستقبله مع النادي، بعد أن وصلت مفاوضات تجديد عقده إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على المقابل المالي.

وأفادت مصادر بأن الأهلي عرض على الشحات، في جلسة مفاوضات تمت اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل أعماله، راتباً سنوياً يبلغ 25 مليون جنيه مصري، لكنه رفض العرض المادي، ما أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين وانتهاء الجلسة دون التوصل إلى اتفاق.

وزادت الشكوك حول مستقبل الشحات مع ناديه، بعد جمع أغراضه من النادي قبل مغادرته، ثم نشره عبر حسابه على «إنستغرام» صورة جمعته بعدد من منسوبي النادي، وأرفقها بتعليق «الحبايب».

وفسر عدد كبير من جماهير الأهلي الصورة على أنها رسالة وداع محتملة، لتنهال التعليقات المطالبة ببقائه والاستمرار مع الفريق، نظراً لدوره المؤثر وخبرته في الملاعب.

ويفتح تعثر المفاوضات الباب أمام احتمال عودة الشحات إلى دوري أدنوك للمحترفين، حيث سبق له التألق بقميص العين في الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2019، وقدم مستويات مميزة قبل انتقاله إلى الأهلي، خاصة أنه سيكون مطلق السراح.

كما لم يخف الشحات، في مناسبات سابقة، ارتباطه بتجربته مع العين، مؤكداً أنها من أبرز المحطات في مسيرته الكروية، وأنه يحتفظ بذكريات خاصة مع النادي وجماهير الكرة الإماراتية.

وفي المقابل، أكدت مصادر أن إدارة الأهلي لا تزال متمسكة باستمرار الشحات، وتواصل مساعيها للتوصل إلى اتفاق يضمن بقاءه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم تعثر المفاوضات في الوقت الحالي.