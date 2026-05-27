أيوب بوعادي: انضمامي إلى «أسود الأطلس» حلماً تحقق

أكد الموهبة المغربية الصاعدة أيوب بوعادي فخره الكبير بتمثيل منتخب المغرب في كأس العالم 2026، معتبراً أن انضمامه إلى «أسود الأطلس» يمثل حلماً تحقق، وبداية فصل جديد مليء بالعمل والمسؤوليات والطموحات.

وكتب بوعادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، رسالة مؤثرة عبّر خلالها عن اعتزازه بحمل قميص المنتخب المغربي، قائلاً: «فخور بتمثيل المغرب في أعظم المنافسات، إنه حلم تحقق، ولكن قبل كل شيء، بداية فصل جديد، بمزيد من العمل والاجتهاد والمسؤوليات».



وأضاف لاعب خط الوسط الشاب أنه يدرك تماماً حجم المسؤولية المترتبة على الدفاع عن ألوان المغرب، مؤكداً عزمه على تقديم كل ما لديه من أجل تمثيل بلاده بأفضل صورة ممكنة في المحفل العالمي.



وفي الوقت ذاته حرص بوعادي على توجيه رسالة تقدير إلى فرنسا، التي لعب لفئاتها السنية، مشدداً على أن اختياره تمثيل المغرب لا ينتقص إطلاقاً من فخره وامتنانه للفترة التي ارتدى خلالها القميص الفرنسي في مراحل التكوين.



وقال اللاعب: «أتمنى التوفيق لفرنسا أيضاً، واختياري هذا لا يقلل بأي حال من فخري وامتناني لارتداء هذا القميص في شبابي»، كما عبر بوعادي عن اعتزازه بهويته المزدوجة وجذوره، مضيفاً: «أنا فخور، وسأظل دائماً، بثقافتي المزدوجة، ومسيرتي، وجذوري»، قبل أن يختتم رسالته بتوجيه الشكر للجماهير على دعمها ورسائلها، قائلاً: «الآن، الأمر متروك لنا لنكتب الفصل التالي».