الزمالك يحقق تقدماً جديداً في حل مشكلات القيد

تشير تقارير إعلامية إلى تطور إيجابي داخل نادي الزمالك في ملف إيقاف القيد المفروض على الفريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية وجود 18 قضية مالية متعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين.

وبحسب المصادر ذاتها، نجحت إدارة الزمالك في تسوية مستحقات كل من لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينيوسا ميغيل، مساعدي المدرب البرتغالي السابق جوزيه غوميز، في خطوة تعد ضمن مساعي النادي لإنهاء النزاعات المالية العالقة.



وقامت إدارة النادي خلال الساعات الماضية بتحويل المستحقات المالية للثنائي، مع مخاطبة «فيفا» لإغلاق الملف بشكل رسمي، بعد استكمال إجراءات السداد.

وجاءت عملية السداد عبر العوائد المالية الخاصة بالتطبيق الرسمي للنادي «زملكاوي»، الذي خصص كامل أرباحه لدعم ملف فك القيد وتسوية الالتزامات المالية المستحقة على النادي.



ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لإنهاء ملف القيد، تمهيدًا للاستعداد للموسم الجديد، إلى جانب ضمان استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة الإفريقية المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح وكيل اللاعبين سالم محمد سالم في تصريحات تلفزيونية أنه يواصل جهوداً لحل أزمة اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، الذي رحل عن الفريق وانتقل إلى الوداد المغربي بعد فسخ عقده بسبب مستحقات مالية متأخرة.



وقال سالم محمد سالم: حاولت في البداية التوسط للإبقاء على اللاعب، لكن الاختلاف في وجهات النظر حال دون ذلك، وفوجئت لاحقاً بتقديمه شكوى ضد الزمالك، وقيمة عقد اللاعب كانت 60 ألف دولار، إلا أن عدم السداد أدى إلى تضخم المطالب المالية لتصل إلى ما يقارب مليون دولار بعد فسخ التعاقد، وأؤكد لجماهير الزمالك أن الأزمة في طريقها للحل الودي خلال الفترة المقبلة، وهناك رغبة من اللاعب ووكيله في إنهاء الملف بالتسوية أو الجدولة دون تصعيد.



وكان اللاعب المغربي، البالغ من العمر 27 عاماً، قد انضم إلى الزمالك في يناير 2025 قادماً من نهضة الزمامرة، قبل أن يشارك في 4 مباريات فقط بإجمالي 127 دقيقة، مع اعتماده في فترات مختلفة كخيار بديل ضمن خط دفاع الفريق.