نجم منتخب مصر يغيب عن ودية روسيا استعداداً للمونديال

يفتقد منتخب مصر خدمات اللاعب حمدي فتحي نجم الوكرة القطري خلال الودية المرتقبة أمام منتخب روسيا، المقرر إقامتها 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. ويغيب حمدي فتحي عن المباراة، بسبب الإيقاف الناتج عن تراكم الإنذارات، بعدما حصل على إنذارين خلال مواجهة مصر وإسبانيا الودية التي أقيمت مارس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.



ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل بمدينة أوهايو الأمريكية، قبل انطلاق منافسات البطولة العالمية.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته بقيادة المدير الفني حسام حسن، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية داخل صالة الجيم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار التحضير لخوض منافسات كأس العالم المقرر إقامتها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط آمال كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.