«البريميرليغ» يخطف قلوب جماهير الزمالك بـ«ميم» عادل إمام

خطف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته العربية، قلوب جماهير الزمالك، بعدما احتفل بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري بطريقة ساخرة ومختلفة، مستعينًا بـ«ميم» شهير للفنان عادل إمام، في منشور أشعل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشر حساب البريميرليغ صورة مستوحاة من المشهد الشهير للفنان عادل إمام وهو يحتسي عصير المانجو في أحد أفلامه الكوميدية، مع دمج شعاري الزمالك وأرسنال على الصورة، في إشارة إلى تتويج الفريقين بلقبي الدوري في مصر وإنجلترا خلال الموسم الحالي، تحت تعليق «سمعنا ياعم الحدوتة»، وهي العبارة المرتبطة بأهازيج جماهير الزمالك في المدرجات، والتي تترددت كثيرًا في الهتافات الخاصة بجماهير القلعة البيضاء خلال مباريات الموسم المنقضي.

وتفاعلت الجماهير المصرية بشكل عام مع المنشور، مشيدة بطريقة تناول الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي للحدث، وقدرته على توظيف الثقافة الشعبية المصرية وربطها بكرة القدم الإنجليزية بخفة ظل لاقت إعجاب المتابعين.

وأظهر التفاعل الجماهيري حجم التأثير الذي بات يملكه المحتوى العربي الخاص بالبريميرليغ، خاصة مع اعتياد الحساب الرسمي على استخدام «الميمز» واللهجة المتداولة بين الجماهير المصرية والعربية، في محاولة لصناعة حالة ارتباط أكبر مع المتابعين عبر مواقع التواصل.

واعتبر كثير من جماهير الزمالك أن المنشور يمثل اعترافًا رمزيًا بموسم استثنائي للفريق الأبيض، بعدما نجح في استعادة لقب الدوري المصري، بالتزامن مع عودة أرسنال إلى منصة التتويج في إنجلترا بعد سنوات طويلة من الغياب.