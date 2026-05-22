ثنائية رونالدو تقود النصر لحسم لقب الدوري السعودي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لحسم لقب الدوري السعودي، بتغلبه على ضمك 4 - 1 افتتح النصر التسجيل بواسطة ساديو ماني في الشوط الأول وأضاف كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 51 قبل ان يقلل ضمك الفارق من ركلة جزاء سدد سيلا لكن رونالدو قطع الطريق امام ضمك للعودة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 62 و 80.



و انهى النصر موسمه متصدراً جدول الترتيب برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين أمام الهلال الذي فاز على الفيحاء بهدف دون رد. و كان النصر يحتاج للفوز لضمان التتويج باللقب للمرة 11 في تاريخه. شارك رونالدو هذا الموسم مع النصر في 30 مباراة في الدوري، سجل فيها 28 هدفا. ويرتبط رونالدو مع النصر بعقد يمتد حتى يوم 30 يونيو 2027.