حمزة عبدالكريم وراء استبعاد مصطفى محمد من المونديال

أثار مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، استغراب الشارع الرياضي المصري عقب استبعاده من قائمة اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استعداداً لمونديال 2026، حيث ضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر 27 لاعباً، على أن يتم اختيار 26 لاعباً فقط عقب المباراة الودية أمام روسيا يوم 28 مايو الجاري، كما شهدت القائمة عودة بعض الأسماء وظهور عناصر جديدة بعد تألقها خلال الموسم الجاري.

وضمت في حراسة المرمى الرباعي مصطفى شوبير ومحمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد علاء، بينما شهد خط الدفاع وجود محمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح وكريم حافظ، وفي خط الوسط مروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وإمام عاشور وزيزو ومصطفى زيكو، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل وتريزيجيه وأقطاي عبدالله، لاعب إنبي.

إضافة إلى مفاجأة تمثلت في اختيار حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة الصاعد، الذي يقدم أداء رائعاً مع فريقه الرديف، وهو ما جعله المرشح الأول لشغل مركز رأس الحربة، ومن ثم جاء قرار استبعاد مصطفى محمد، خاصة وأنه غاب الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ تولي حسام حسن مهمة تدريب «الفراعنة». ونفى مسؤولو منتخب مصر تماماً وجود أي خلاف بين اللاعب وحسام حسن، وشددوا على أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب فنية فقط، مع وجود كامل الاحترام بين جميع الأطراف.



من جانبه، لم يبدِ مصطفى محمد أي ردة فعل، بل اكتفى بحضور مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الزمالك وتتويجه بلقب الدوري للمرة الـ15 في تاريخه، حيث ظهر مهاجم نانت وهو يحتفل مع زملائه السابقين داخل الملعب، ورفض التصريحات مفضلاً الصمت، لا سيما أنه فوجئ باستبعاده من القائمة، وحسب المقربين لم يتواصل معه أحد من الجهازين الفني أو الإداري لشرح أسباب الاستبعاد حتى الآن.



يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية أمام روسيا يوم الـ28 من مايو الجاري، ضمن التحضيرات قبل السفر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من الـ11 من يونيو حتى الـ19 من يوليو، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بتحقيق ظهور قوي للفراعنة.