مدرب الزمالك: لقب الدوري عوض الجماهير عن خسارة أفريقيا

بعد أيام قليلة من خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، أكد معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن التتويج بلقب الدوري المصري منح جماهير الفريق حالة من الرضا بعد نهاية موسم شهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الزمالك كان يتمنى إسعاد جماهيره بالتتويج القاري، موضحًا أنه شعر بحزن كبير بعد خسارة لقب الكونفدرالية بسبب حالة الإحباط التي سيطرت على جماهير النادي.

وأضاف مدرب الزمالك أن لقب الدوري يمثل تعويضًا مناسبًا للجماهير بعد خسارة البطولة الأفريقية، مؤكدًا أن الفريق استحق التتويج باللقب المحلي بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم.

وأشاد معتمد جمال بأداء لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة وحسم لقب الدوري لصالح الفريق.

وحصد الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة لينفرد بصدارة جدول الترتيب ويتوج باللقب، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

وأنهى الزمالك انتظار استمر منذ موسم 2021-2022، بعدما استعاد لقب الدوري المحلي من جديد، عقب موسم شهد صراعًا قويًا على اللقب حتى الجولة الأخيرة.