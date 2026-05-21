دوري الأبطال يبتسم للزمالك وبيراميدز.. والكونفدرالية تنتظر الأهلي

بعد نهاية سباق استمر حتى الجولة الأخيرة من الدوري المصري، حجز الزمالك وبيراميدز مقعديهما في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، بينما فقد الأهلي فرصة التأهل إلى البطولة القارية بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث ليتجه إلى المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد على ستاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ويحسم الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وحقق الزمالك لقبه الخامس عشر في تاريخ الدوري، والأول منذ تتويجه الأخير في موسم 2021-2022، بعدما كان يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مواجهة سيراميكا لضمان التتويج رسميًا.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، بعدما استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وأضاف الأنغولي شيكو بانزا هدفًا ثانيًا مع بداية الشوط الثاني بعدما خطف الكرة من المدافع وراوغ محمد بسام حارس سيراميكا، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» ألغت الهدف بداعي وجود مخالفة ضد لاعب الزمالك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيراميكا خلال الشوط الثاني، سددها المغربي أحمد بلحاج، إلا أن محمد عواد حارس الزمالك تصدى لها، ليحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية اللقاء.

وصالح الزمالك جماهيره بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم السبت الماضي، كما رد اعتباره من سيراميكا الذي كان قد أطاح به من دور الـ 16 لكأس مصر هذا الموسم، وتجمد رصيد سيراميكا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

وخطف بيراميدز البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على سموحة بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة وينهي الموسم في المركز الثاني.

وسجل محمود عبد الحفيظ «زلاكة» هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 23، قبل أن يدرك هشام بلحة التعادل لسموحة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف ناصر ماهر هدف الفوز لبيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ليمنح فريقه الانتصار المطلوب لضمان المركز الثاني.

وتجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع والأخير بمجموعة التتويج، بعدما خسر جميع مبارياته السبع في المرحلة النهائية من المسابقة.

وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، لكنه أنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ليغيب عن دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي الأهلي في الدقيقتين الثانية و89 من ركلة جزاء، ولعب الفريق الأحمر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد المدافع ياسين مرعي ببطاقة حمراء مباشرة.

واتجه الأهلي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 2003، علمًا بأنه سبق له المشاركة في نسخ 2009 و2014 و2015 بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى المصري البورسعيدي خسارته الأولى تحت قيادة مدربه عماد النحاس، بعدما كان الفريق قد حقق فوزين وتعادلين منذ توليه المسؤولية خلفًا للتونسي نبيل الكوكي، ليتجمد رصيد الفريق عند 40 نقطة في المركز الخامس.