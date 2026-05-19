الترجي التونسي يعيّن شكري الواعر نائبا لرئيس النادي

أعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعيين شكري الواعر حارس مرماه السابق في منصب نائب رئيس مكلف بكرة القدم، وذلك بعد استقالة رياض بنور المشرف العام للرياضات الجماعية. ويتطلع الترجي لتصحيح مسار الفريق، بعدما خسر لقب الدوري المحلي لمصلحة غريمه التقليدي النادي الافريقي، كما غادر منافسات دوري أبطال افريقيا من نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب افريقي.

يملك الواعر مسيرة كروية حافلة سواء مع الترجي أو المنتخب التونسي، ويعد أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة التونسية.