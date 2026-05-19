الزمالك وبيراميدز والأهلي.. حسابات حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة

يبدو الزمالك الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، عندما يستضيف سيراميكا كليوباترا، الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن المرحلة السابعة والأخيرة من دور تحديد البطل، فيما يترقب مطارده المباشر بيراميدز أي تعثر للفريق الأبيض من أجل الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين أمام بيراميدز، الذي يواجه سموحة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وثلاث نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي يحتاج إلى معجزة للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع تواليًا، عندما يحل ضيفًا على المصري بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، والأولى منذ عام 2022، مستفيدًا من أفضلية المواجهات المباشرة أمام بيراميدز، بعدما فاز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 خلال الموسم الحالي.

ويكتسب لقب الدوري أهمية خاصة بالنسبة إلى الزمالك بعد موسم صعب شهد إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب قضايا تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين وحاليين، إلى جانب رغبة الفريق في مصالحة جماهيره عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد الجزائر الجزائري بركلات الترجيح في إياب النهائي، بعدما تبادل الفريقان الفوز 1-0 ذهابًا وإيابًا.

وشكلت خسارة اللقب القاري صدمة لجماهير الزمالك وإدارته، التي كانت تأمل في حصد الجائزة المالية البالغة أربعة ملايين دولار للمساهمة في تسوية قضايا المستحقات، التي وصل عددها إلى 17 قضية.

ويخوض الزمالك مواجهة سيراميكا كليوباترا في غياب حارس مرماه المهدي سليمان، ومدافعيه محمد إسماعيل وأحمد فتوح بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة عمر جابر، الذي غاب عن النهائي القاري للسبب ذاته.

ويأمل معتمد جمال، ثالث مدرب يتولى قيادة الزمالك هذا الموسم بعد البلجيكي يانيك فيريرا وأحمد عبد الرؤوف، في أن يصبح أول مدرب مصري يتوج بالدوري مع الفريق الأبيض منذ عصام بهيج موسم 1987-1988.

في المقابل، يمني بيراميدز النفس بخسارة الزمالك وتحقيق الفوز على سموحة، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه منذ تأسيسه عام 2008.

وفي حال تحقيق اللقب، سيجمع بيراميدز بين الدوري والكأس، بعدما توج الأسبوع الماضي بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه على حساب زد في المباراة النهائية.

وبعد سنوات من الإنفاق الكبير منذ تغيير اسم النادي من الأسيوطي سبورت عام 2019، نجح بيراميدز في حصد خمسة ألقاب خلال آخر ثلاثة مواسم، بواقع لقبين لكأس مصر، إضافة إلى دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقية، وكأس فيفا إفريقيا وآسيا والباسيفيك.

وحل بيراميدز وصيفًا للأهلي في المواسم الثلاثة الأخيرة، ويأمل مدربه الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش، الذي حقق معه جميع ألقابه الخمسة، في حصد لقب الدوري الذي استعصى على الفريق.

أما الأهلي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، فينتظر معجزة تتمثل في فوزه على المصري، مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز، ليصل إلى 53 نقطة ويتساوى مع غريمه التقليدي، ويحسم اللقب بأفضلية المواجهات المباشرة بعدما فاز 2-1 ذهابًا و3-0 إيابًا، ليعزز رقمه القياسي بالتتويج للمرة الـ46 في تاريخه.

ورغم التعاقدات القوية التي أبرمها الأهلي هذا الموسم، وعلى رأسها أحمد سيد «زيزو» من الزمالك، والتونسي محمد علي بن رمضان من فيرينتسفاروش المجري، وعودة محمود حسن «تريزيجيه» من طرابزون سبور التركي، إضافة إلى صفقات أخرى، فإن الفريق اكتفى بلقب كأس السوبر المصرية، وودع دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي، وخرج مبكرًا من كأس مصر، وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري وسط غضب جماهيري واسع.

ويخوض الأهلي مواجهة المصري وسط شكوك بشأن جاهزية الحارس مصطفى شوبير، وصانع الألعاب إمام عاشور، والمدافع أحمد رمضان، بعد تعرضهم لإصابات أمام إنبي في الجولة الماضية.

وفي مجموعة تفادي الهبوط، يستمر الصراع بين خمسة أندية للهروب من آخر مقعدين مؤديين إلى الدرجة الثانية، وهي غزل المحلة «34 نقطة»، المقاولون العرب «34»، الاتحاد السكندري «32»، كهرباء الإسماعيلية «30»، وحرس الحدود «26».

في المقابل، تأكد صعود القناة وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.