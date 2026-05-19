العربي بطلاً لكأس ولي العهد على حساب الكويت ويعادل رقمه القياسي

توّج العربي بلقب مسابقة كأس ولي العهد الكويتي لكرة القدم، بعدما فاز على الكويت المنقوص عددياً 3-0 في النهائي، الاثنين، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه. وبهذا الفوز، عادل العربي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، والذي كان مسجلاً باسم الكويت بعشرة ألقاب لكل منهما، بينما يحتل القادسية المركز الثالث بتسعة ألقاب، يليه السالمية بلقبين، وكاظمة بلقب وحيد.



جاءت أهداف العربي عن طريق محمد خالد في الدقيقة 54، والبديل علي خلف في الدقيقة 80، وزيد قنبر في الدقيقة 90. ودخل العربي المباراة بحظوظ أقل مقارنة بالكويت، خاصة بعد غيابه الطويل عن المنافسات الرسمية. في المقابل، كان الكويت قد خاض مباريات دوري التحدي الآسيوي وتوج بلقبه قبل أيام قليلة على حساب سفاي رينغ الكمبودي، ما منحه ثقة زائدة.



تلقى الكويت ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول عندما أشهر الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار البطاقة الحمراء لمدافعه مهدي برحمة، بعد أن أوقف يوسف ماجد وهو في طريقه لانفراد صريح بالحارس سعود الحوشان «ق45».



وفي الشوط الثاني، استغل العربي النقص العددي في صفوف الكويت وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 54 برأسية قوية من محمد خالد، إثر كرة ثابتة نفذها إيوالا ببراعة.

ومع اندفاع الكويت لتحقيق التعادل، واصل العربي تفوقه، وأضاف البديل علي خلف الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليقضي بذلك على آمال لاعبي الكويت في العودة. وقبل نهاية المباراة، سجل زيد قنبر الهدف الثالث، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق للعربي وتتويجه بكأس ولي العهد.



وأعرب مدرب العربي ناصر الشطي، عن فخره وثقته الكبيرة في لاعبيه، قائلاً: «لقد كانت ثقتي في اللاعبين بلا حدود، رغم الغياب القسري عن المشاركات الرسمية لمدة 84 يوماً بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة. أثبت اللاعبون اليوم أنهم على قدر المسؤولية، وأن الإرادة والعزيمة تتغلبان على أي تحديات».