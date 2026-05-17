غوران وعجمان.. العلاقة مستمرة في أمان

اتفق نادي عجمان والمدرب الصربي غوران على مواصلة العلاقة بين الطرفين في الموسم المقبل، بعد النجاح الذي حققه غوران في قيادة «البرتقالي»، الذي أنهى مشواره بالنسخة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين بالمركز السابع برصيد 32 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والأداء المتميز.



وكان غوران قد تولى تدريب عجمان منتصف عام 2021، وقاده لمدة موسمين قبل أن يرحل لتدريب النصر والوحدة في موسم واحد، وعاد بعدها مجدداً لاستكمال مشواره مع «البرتقالي» خلال الموسمين الماضيين.



وذكرت مصادر مطلعة أن إدارة النادي أبدت رغبتها في تجديد التعاقد مع المدرب الصربي، الذي أبدى موافقته المبدئية على طلب النادي، وقال المصدر: غوران أيضاً يرغب في مواصلة عمله مع الفريق ويريد الاستقرار مثلنا، نتوقع اكتمال الاتفاق بالتوقيع النهائي قريباً جداً، وبالتأكيد ستكون خطوة مهمة للطرفين استعداداً للموسم الجديد.



وذكرت مصادر لـ«البيان» أن الاستقرار الفني كان من أبرز العوامل التي دفعت إدارة النادي للتمسك باستمرار المدرب، خاصة في ظل الانسجام الكبير الذي ظهر بين الجهاز الفني واللاعبين خلال الموسم الحالي، إلى جانب قدرة غوران على تطوير أداء الفريق وتحقيق نتائج إيجابية أمام عدد من الفرق المنافسة، الأمر الذي عزز قناعة الإدارة بأهمية استمراره خلال المرحلة المقبلة.