اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية بعد التغلب على الزمالك بالركلات الترجيحية

فاز اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية ​الأفريقية لكرة القدم بفوزه 8-7 بركلات الترجيح على مضيفه الزمالك ‌السبت.



وانتهى الوقت ​الأصلي بتقدم الزمالك 1- 0 بهدف سجله عدي الدباغ من ركلة جزاء، ليكون مجموع كلتا المباراتين 1-1 بعد تفوق اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب.



وأهدر محمد شحاتة لاعب الزمالك الركلة الثامنة، قبل أن ينجح جلودي ليكونزا في تسجيل الركلة الحاسمة .



وحقق اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية للمرة الثانية بعد الفوز بها عام ⁠2023، بينما خسر الزمالك نهائي المسابقة للمرة الأولى بعد التتويج بها عامي 2019 و2024.



وكان الزمالك في حاجة للفوز بفارق هدفين لحسم اللقب بعد خسارته بهدف من ركلة جزاء قرب النهاية أثارت الجدل في مباراة الذهاب.