غامبا أوساكا يهزم النصر ويتوج بدوري أبطال آسيا 2



حرم غامبا أوساكا الياباني فريق النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من لقب دوري أبطال آسيا 2 في كرة القدم بعد أن أسقطه في عقر داره على ملعب «الأول بارك» في الرياض 1-0 السبت في النهائي.



ويدين النادي الياباني بتتويجه إلى هدف التركي دينيز أوميت (30)، ليتبقى للنصر ونجمه رونالدو فرصة أخرى لإنقاذ الموسم والتتويج بلقب الدوري السعودي، شريطة فوزه في المرحلة الأخيرة على ضمك لحسم اللقب بمعزل عن نتيجة مطارده الهلال.



ودخل النصر إلى المواجهة بعد أيام من حسرة عدم حسم لقب الدوري المحلي، بعدما كان متقدماً حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع أمام الهلال في مواجهة القمة، قبل أن تفلت الكرة من الحارس البرازيلي بينتو وترسو في المرمى معلنة التعادل (1-1)، حارمة «العالمي» من ضمان اللقب.



وسعى رونالدو الباحث عن لقبه الكبير الأول في صفوف النصر، إلى ترك بصمة مبكرة عندما سدّد كرة من ركلة حرة لكن محاولته مرّت بجانب المرمى (23).



وبعد دقيقة، مرّر البرتغالي إلى السنغالي ساديو مانيه الذي تقدم على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وسدد من زاوية ضيّقة في الشباك الخارجية (24).



لكنّ غامبا أوساكا استغل فجوة كبيرة في دفاع النصر، عندما تلقى المهاجم التركي دينيز أوميت تمريرة بينية من التونسي الدولي عصام الجبالي قبل أن يضع الكرة على يسار بينتو (30).



وضغط النصر مجدداً بحثاً عن التعادل، فمرّر البرتغالي جواو فيليكس كرة عرضية ارتقى لها مواطنه رونالدو مصوباً كرة رأسية مرّت بجانب المرمى (45+1).



وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم المطلقة في الشوط الثاني إلا أن اللمسة الأخيرة ظلّت غائبة عن رجال المدرب البرتغالي جورجي جيزوس.



ولم يتردّد جيزوس في إجراء تغييرات بالجملة استهلها بزجّ البرازيلي أنجيلو بدلاً من سعد فهد الناصر، كما دفع بسالم الناجدي والفرنسي كينغسلي كومان.



وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة كومان وأنجيلو بسبب الإصابة.



وأثمرت التبديلات تنشيط هجوم النصر، فتسنت للناجدي محاولة من داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الفريق الياباني كان في المرصاد (67).



وواصل النصر تحركاته وحصل رونالدو على فرصة ثمينة لكنه لم يتمكن من تصويب الكرة كما يجب لتشتت إلى خارج المنطقة، فوصلت إلى مانيه الذي أطلق تسديدة بعيدة تصدى لها الحارس روي أراكي (72).



وفي أخطر فرص الفريق السعودي، سدّد فيليكس كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من القائم (77).



وزجّ جيزوس بعبدالله الحمدان قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، آملاً الاستفادة من خبرة اللاعب الذي تُوّج سابقاً مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.



وأهدر النصر فرصة هدف محقق عندما مرّر الحمدان بكعب القدم إلى فيليكس الذي انفرد بالحارس، إلا أن الأخير نجح في التصدي للمحاولة ببراعة (83).



ومن هجمة مرتدة، سدد رونالدو كرة من داخل المنطقة ارتدت من قدم المدافع الياباني إلى ركلة ركنية (86).



وجرّب الحمدان حظه من تسديدة قوية من خارج المنطقة لكنها علت العارضة بقليل (90+1).



وكاد غامبا يستغل تقدم النصر عندما انطلق البديل البرازيلي ويلتون في هجمة مرتدة قبل أن يسدد كرة ارتدت من قدم أحد مدافعي النصر إلى ركلة ركنية، وسط إحباط لاعبي أصحاب الأرض إدراكاً منهم بأن فرصة اللقب باتت بعيدة المنال (90+3).