مدرب اكتفى بالنقطة.. صاحب الرقم القياسي في التعادلات يرحل عن غزل المحلة



تقدم علاء عبد العال باستقالته من تدريب غزل المحلة، بعدما ارتبط اسم الفريق هذا الموسم بسلسلة طويلة من التعادلات، جعلته حاضراً بقوة في الأرقام القياسية الخاصة بنتائج الدوري المصري هذا الموسم.



وجاءت استقالة علاء عبد العال، صباح اليوم الجمعة، عقب اجتماعه مع مجلس الإدارة بحضور شريف الخشاب المدير الرياضي، الذي تقدم هو الآخر باستقالته خلال الساعات الماضية.



وسيطرت حالة الغضب على علاء عبد العال، بسبب علمه بوجود مفاوضات من جانب إدارة النادي مع المدرب حمزة الجمل لتولي تدريب الفريق، وهو ما اعتبره عبدالعال إشارة واضحة إلى اهتزاز الثقة فيه، رغم تمسك المجلس ببقائه حتى نهاية الموسم.



وفوجئ مجلس إدارة غزل المحلة باستقالة علاء عبد العال، خاصة أنها ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبق للمدرب التقدم باستقالته عقب الخسارة أمام فريق زد قبل أن يتراجع ويقرر الاستمرار في منصبه، وتبدأ الإدارة حالياً تحركات جديدة لعقد جلسة معه في محاولة لاحتواء الأزمة وإقناعه بالبقاء حتى نهاية الموسم.



وحقق علاء عبد العال رقماً قياسياً بعدما قاد غزل المحلة للتعادل في 19 مباراة من أصل 30 هذا الموسم، مقابل 4 انتصارات و7 هزائم، ويحتل الفريق المركز العاشر في مجموعة الهبوط بالدوري المصري التي تضم 14 نادياً.