قرار تحكيمي في ليبيا يشعل حرائق ويخلف إصابات (فيديو)

تحولت مباراة في الدوري الليبي لكرة القدم إلى أحداث عنف واحتجاجات، بعدما أثار قرار تحكيمي خلال مواجهة الاتحاد والسويحلي غضب جماهير نادي الاتحاد، لتندلع أعمال شغب داخل الملعب وتمتد لاحقًا إلى العاصمة طرابلس، حيث اشتعلت النيران في أجزاء من مقر حكومة الوحدة الوطنية.

واندلعت الأزمة خلال مباراة الاتحاد والسويحلي التي أقيمت على ملعب مدينة ترهونة، الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترًا جنوب شرقي طرابلس، بعدما اعترض لاعبو الاتحاد على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم.

وأكد شهود عيان حضروا المباراة أن اللقاء توقف في الدقيقة 87 بسبب احتجاجات لاعبي الاتحاد، قبل أن يقتحم عدد من المشجعين أرضية الملعب، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب أسفرت عن أضرار مادية وإصابة عدد من حراس الملعب.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حراسًا مصابين بجروح في الرأس والساقين واليدين، بينما جرى نقلهم إلى أحد مستشفيات مدينة ترهونة لتلقي العلاج.

وامتدت الاحتجاجات لاحقًا إلى طرابلس، بعدما توجه عدد من جماهير الاتحاد، الذين كانوا يتابعون المباراة داخل مقر النادي، نحو مبنى حكومة الوحدة الوطنية، حيث أطلقوا ألعابًا نارية احتجاجًا على القرارات التحكيمية، ما تسبب في اشتعال النيران بواجهة المبنى.

وقال أحد الشهود: «كانت الأوضاع فوضوية للغاية، مع تصاعد دخان كثيف في السماء، بينما حاولت السيارات مغادرة المنطقة قبل تفاقم الأمور، بسبب حالة الغضب الكبيرة بين المشجعين».

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر الإنترنت، ألسنة اللهب وهي تلتهم الواجهة الزجاجية لمبنى الحكومة وسط تصاعد كثيف للدخان الأسود.

ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أي تعليق رسمي فوري بشأن الحادثة، بينما استعادت قوات الأمن السيطرة على الأوضاع قرب منتصف الليل بعد انتشارها في محيط المبنى وتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق.

وطالب نادي الاتحاد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، بإجراء مراجعة شاملة للحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، في حين أعلن نادي السويحلي في بيان مقتضب أن الفريق غادر متجهًا إلى مصراتة بعد الفوز بالمباراة.