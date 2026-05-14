بطلاً أينما لعب.. الهلال أول نادٍ يتوج بالدوري في 3 دول مختلفة

دخل الهلال السوداني تاريخ كرة القدم من بوابة الدوري الرواندي، بعدما أصبح أول نادٍ في العالم يحرز لقب الدوري في 3 دول مختلفة، عقب تتويجه بلقب الدوري الرواندي لموسم 2025-2026، ليواصل الفريق رحلته الاستثنائية خارج السودان بسبب ظروف البلاد وتوقف النشاط الرياضي محليًا.

وحسم الهلال لقب الدوري الرواندي قبل 3 جولات من النهاية، بعدما فاز على غاسوجي يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة 31، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة متقدمًا بفارق 14 نقطة عن الجيش الرواندي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 58 نقطة مع تبقي عدة مباريات.

واضطر الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري السوداني بـ 31 لقبًا، إلى خوض مسابقات خارج السودان خلال الموسمين الأخيرين، بعدما شارك الموسم الماضي في الدوري الموريتاني، قبل انتقاله هذا الموسم إلى الدوري الرواندي بسبب استمرار توقف النشاط المحلي.

وذكر الاتحاد الرواندي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن رئيس الاتحاد فابريس شيما ورئيس رابطة الدوري الرواندي الممتاز حجي يوسف موداهيرانوا قاما بتسليم الكأس والميداليات رسميًا إلى الهلال عقب المباراة، احتفالًا بالموسم الذي قدمه الفريق.

وتبقى بطولة الهلال في الدوري الرواندي ذات طابع شرفي، بعدما أكدت رابطة الدوري الرواندي والاتحاد المحلي لكرة القدم أن اللقب الرسمي والمقعد المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا سيمنحان لأعلى نادٍ رواندي في جدول الترتيب بنهاية الموسم.

وحقق الهلال بتتويجه في رواندا إنجازًا عالميًا غير مسبوق، بعدما سبق له الفوز بلقب الدوري الموريتاني موسم 2024-2025، ليصبح أول فريق يجمع ألقاب الدوري في السودان وموريتانيا ورواندا.

واستفاد الهلال من هذه المشاركات الخارجية للحفاظ على جاهزيته في البطولات الإفريقية، بعدما قدم مستويات قوية أيضًا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ونجح في تصدر مجموعته قبل خروجه من ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي.

وعاد الهلال إلى الخرطوم الخميس بعد غياب استمر أكثر من 3 سنوات، استعدادًا لخوض منافسات دوري النخبة السوداني الذي ينطلق الجمعة، حيث نشر النادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» عبارات: «رجعنالك» و«سيد البلد رجع البلد» و«عاد الحبيب المنتظر»، مع فيديو لوصول اللاعبين وسط استقبال جماهيري.