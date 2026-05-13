10 منتخبات في عرس العالم.. مكاسب تاريخية تنتظر أفريقيا في مونديال 2026

لم يعد مونديال 2026 مجرد بطولة كروية عابرة بالنسبة للقارة الأفريقية، بل أصبح بمثابة نقطة تحول تاريخية تترجم طموحات قارة بأكملها مع تأهل عشرة منتخبات أفريقية لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ولا يتعلق الأمر بمجرد الزيادة العددية التي فرضها نظام البطولة الجديد فحسب، بل بزلزال في موازين القوى يعيد رسم خريطة كرة القدم العالمية بصيغة أفريقية بامتياز، وفيما يلي أبرز المكاسب التي تنتظر القارة من المونديال المرتقب.



ثورة المقاعد

لسنوات طويلة، عانت أفريقيا من إجحاف في حصتها المونديالية مقارنة بحجم الموهبة والثقل الذي تقدمه لعمالقة الأندية الأوروبية واليوم، وبانتزاع 10 مقاعد «9 مباشرة ومقعد عبر الملحق العالمي»، تدخل القارة السمراء النسخة المقبلة، وهي تملك الكتلة الحرجة القادرة على التأثير في مسار البطولة، إذ إن هذا الحضور المكثف يعني أن فرصة رؤية بطل أفريقي أو طرف في النهائي لم تعد مجرد حلم رومانسي، بل صارت احتمالاً قائماً تدعمه الأرقام والنتائج.



استثمارات عابرة

خلف كل تأهل، تتدفق ملايين الدولارات من خزائن «الفيفا» والشركات الراعية إلى الاتحادات الوطنية وهذه الأموال تعتبر بمثابة «قُبلة الحياة» للبنية التحتية الرياضية في دول مثل الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية ومصر والمغرب، كونها استثمارات سيتم ترجمتها إلى ملاعب حديثة، وأكاديميات للناشئين، وتطوير للدوريات المحلية، مما يخلق دورة اقتصادية كروية تضمن استدامة التفوق الأفريقي.



انتعاشة مالية

تحصل المنتخبات الأفريقية الـ 10 المتأهلة لمونديال 2026 على عوائد مالية قياسية وغير مسبوقة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع إجمالي الجوائز المالية للبطولة بنسبة 15% لتصل إلى 871 مليون دولار، وبموجب هذا التعديل، يضمن كل منتخب أفريقي الحصول على حد أدنى يبلغ 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل، حيث تنقسم هذه المنحة إلى 10 ملايين دولار كمكافأة للتأهل، يضاف إليها 2.52.5 مليون دولار مخصصة بالكامل لتغطية تكاليف التحضيرات والمعسكرات، وتتصاعد هذه المكافآت تدريجياً لتبلغ 13 مليون دولار في حال بلوغ دور الـ 32،

وتتضاعف لتصل إلى 50 مليون دولار للبطل. ولا تقتصر الانتعاشة المالية على المنتخبات فحسب، بل تمتد للأندية الأفريقية المحلية التي تستفيد من برنامج «مزايا الأندية» المطور، والذي يمنحها تعويضاً يومياً يقارب 11 ألف دولار عن كل لاعب يشارك في المونديال أو تصفياته، مما يضخ سيولة مالية مباشرة تدعم عجلة التطوير والاستقرار المالي للكرة السمراء.



عقدة الخوف

تأهلت منتخبات أفريقيا بمزيج مرعب، قوة المغرب الضاربة، وخبرة السنغال، وعودة الجزائر وتونس ومصر، وطموح الوافدين الجدد، وهذا التنوع يمنح القارة السمراء تراكم خبرات غير مسبوق، بيد أن المكتسب الأهم هو التحرر الذهني لهذه المنتخبات.

بعد إنجاز المغرب في قطر 2022، لم يعد اللاعب الأفريقي يدخل الملعب لتفادي الخسارة، بل وهو يؤمن أن الكأس الذهبية حق مشروع، وأن المدرب الوطني الذي بات يقود أغلب هذه المنتخبات يمتلك الدهاء التكتيكي لمقارعة المدارس اللاتينية والأوروبية.



هوية القارة

بعيداً عن المستطيل الأخضر، يمثل تأهل 10 منتخبات تظاهرة ثقافية واجتماعية ضخمة، في أمريكا وكندا والمكسيك، وستكون الهوية الأفريقية حاضرة بأهازيجها، وألوانها، وإبداع شبابها، ما يعزز «القوة الناعمة» للقارة ويقدمها للعالم ككتلة بشرية مبدعة ومتطورة، كما أن المونديال سيكون هو المنصة الكبرى لتسويق اللاعب الأفريقي ليس كأداة بدنية فقط، بل كعقل مفكر وموهبة فطرية تستحق الصدارة.



إن تأهل 10 منتخبات أفريقية هو إعلان رسمي عن نهاية زمن المشاركة المشرفة، ويعني أن أفريقيا في مونديال 2026 لا تذهب لتلعب، بل لتتصدر وتسود، مسلحة بالدعم المالي، والنضج التكتيكي، وإرادة سياسية رياضية تدرك أن كرة القدم هي أسرع طريق لقلب العالم.