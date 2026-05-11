الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور

أغلق الأهلي المصري الباب أمام الأنباء المتداولة بشأن رحيل إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، بعدما خرج الإعلامي أحمد شوبير للرد على ما وصفه بالشائعات التي تستهدف استقرار الفريق، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع القلعة الحمراء ولا توجد أي نية للتفريط فيه رغم الحديث المتكرر عن عروض خارجية.

ونفى شوبير، خلال تصريحات إذاعية، وجود أي مفاوضات رسمية لرحيل إمام عاشور، مشددًا على أن اللاعب يرتبط بعقد ممتد مع الأهلي، ولا يمكن الحديث عن انتقاله دون موافقة إدارة النادي.

وقال شوبير إن ما يتردد بشأن رحيل اللاعب «كلام في الهواء»، متسائلًا عن كيفية رحيل لاعب لا يزال عقده مستمرًا لموسمين إضافيين، في ظل عدم وجود أي عروض رسمية وصلت إلى إدارة الأهلي.

وهاجم شوبير بعض وكلاء اللاعبين والمحللين الذين يتحدثون عن عروض خارجية لنجوم الأهلي، مؤكدًا أن إدارة النادي تتمسك بالعناصر الأساسية داخل الفريق، خاصة في ظل المرحلة الحالية والمنافسة المستمرة على البطولات المحلية والقارية.

وأشار إلى أن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي سواء لإمام عاشور أو لأي من الركائز الأساسية داخل الفريق، كما تطرق شوبير للحديث عن بعض الملفات الأخرى المرتبطة بسوق الانتقالات، مثل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي ومصطفى محمد لاعب الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، مؤكدًا أن الأهلي يتعامل مع تلك الملفات باحترافية كاملة بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.

وأضاف أن إمام عاشور يعيش حالة من الاستقرار داخل الأهلي، ويقدم مستويات مميزة وثابتة منذ انضمامه إلى الفريق، وهو ما يجعل فكرة رحيله غير مطروحة حاليًا داخل النادي.

واعتبر شوبير أن بعض الأحاديث المنتشرة حول مستقبل لاعبي الأهلي تدخل ضمن محاولات رفع القيمة السوقية لبعض الأسماء أو إثارة الجدل، مطالبًا الجماهير بعدم الانسياق خلف أي أخبار لا تصدر بشكل رسمي عن النادي.

ويعد إمام عاشور أحد أبرز عناصر الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما لعب دورًا مهمًا في نتائج الفريق محليًا وقاريًا، وسط اعتماد واضح من الجهاز الفني على اللاعب في خط الوسط.